Смольский не выступит в спринте на Кубке Содружества

«Антон не выступит сегодня, он заболел», — сказала «Матч ТВ» супруга Смольского, биатлонистка Динара Алимбекова.

В четверг в Тюмени пройдет спринт на финальном этапе Кубка Содружества. Начало гонки — в 12:00 по московскому времени. Смольский с 1481 очком лидирует в рейтинге Кубка Содружества.