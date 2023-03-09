Смольский не выступит в спринте на Кубке Содружества
Серебряный призер Олимпийских игр по биатлону, белорус Антон Смольский не примет участия в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени из‑за болезни.
Серебряный призер Олимпийских игр по биатлону, белорус Антон Смольский не примет участия в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени из‑за болезни.
«Антон не выступит сегодня, он заболел», — сказала «Матч ТВ» супруга Смольского, биатлонистка Динара Алимбекова.
В четверг в Тюмени пройдет спринт на финальном этапе Кубка Содружества. Начало гонки — в 12:00 по московскому времени. Смольский с 1481 очком лидирует в рейтинге Кубка Содружества.