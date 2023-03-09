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12:26 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Логинов досрочно завершил сезон

Такое решение принято по состоянию здоровья.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Биатлонист Александр Логинов досрочно завершил сезон в связи с проблемами со здоровьем. Об этом ТАСС в четверг сообщил тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров.

«Александр завершает сезон по состоянию здоровья», — сказал Башкиров.

Логинову 31 год, он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. В его активе также одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые награды чемпионатов мира.

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