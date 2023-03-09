Биатлонист Логинов досрочно завершил сезон
Такое решение принято по состоянию здоровья.
Такое решение принято по состоянию здоровья.
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Биатлонист Александр Логинов досрочно завершил сезон в связи с проблемами со здоровьем. Об этом ТАСС в четверг сообщил тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров.
«Александр завершает сезон по состоянию здоровья», — сказал Башкиров.
Логинову 31 год, он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. В его активе также одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые награды чемпионатов мира.