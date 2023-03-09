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13:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Латыпов выиграл спринт на заключительном этапе Кубка Содружества

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка Содружества, который проходит в Тюмени.

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Источник: РИА "Новости"

Латыпов прошел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял его соотечественник Даниил Серохвостов (отставание 30 секунд; 1 промах), третьим стал Василий Томшин (+56,9; 1).

Шестой этап Кубка Содружества завершится 12 марта. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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