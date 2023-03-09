Латыпов выиграл спринт на заключительном этапе Кубка Содружества

Латыпов прошел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Шестой этап Кубка Содружества завершится 12 марта. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.