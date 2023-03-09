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21:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кристиансен стал победителем Кубка мира в зачете индивидуальных гонок

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен выиграл малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок в рамках Кубка мира-2022/23.

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Источник: РИА "Новости"

Заключительная индивидуальная гонка сезона прошла в четверг в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. По итогам гонки Кристиансен занял второе место, уступив только немцу Бенедикту Доллю.

Кристиансен набрал по итогам трех индивидуальных гонок сезона 171 очко. Второе место занял Долль (151), третьим стал швед Мартин Понсилуома (132).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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