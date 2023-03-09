Кристиансен стал победителем Кубка мира в зачете индивидуальных гонок

Заключительная индивидуальная гонка сезона прошла в четверг в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. По итогам гонки Кристиансен занял второе место, уступив только немцу Бенедикту Доллю.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.