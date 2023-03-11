Шевченко выиграла пасьют на последнем этапе Кубка Содружества по биатлону

Она преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 43,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала Виктория Сливко (отставание 14,1 секунды; 1 промах), бронзу завоевала Екатерина Носкова (+28,5; 3).

Ирина Казакевич финишировала пятой, Екатерина Юрлова-Перхт — шестой. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова, которая закончила гонку на четвертом месте.