Латыпов досрочно выиграл общий зачет Кубка Содружества по биатлону
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эдуард Латыпов стал победителем общего зачета Кубка Содружества по биатлону.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эдуард Латыпов стал победителем общего зачета Кубка Содружества по биатлону.
В субботу он выиграл гонку преследования на заключительном, шестом этапе соревнований, который проходит в Тюмени. Эта победа стала для него пятой подряд.
Латыпов по итогам 16 гонок набрал 1697 очков и досрочно выиграл общий зачет. Второе место занимает белорус Антон Смольский (1481), третье — Карим Халили (1466).
Кубок Содружества завершится 12 марта мужским и женским масс-стартами. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.