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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на восьмом этапе Кубка мира

Женская сборная Норвегии победила в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

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Источник: AP 2022

За команду выступали Юни Арнеклейв, Ида Льен, Ингрид Тандревольд и Марта Ольсбу Ройселанн. Норвежские биатлонистки использовали всего четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах и преодолели дистанцию за 1 час 8 минут.

Второе место заняли представительницы Франции (+15,2). Тройку лучших замкнула сборная Германии (+27,2). Обе команды использовали по семь доппатронов.

Кубок мира по биатлону-2022/22. 8-й этап. Эстерсунд, Швеция. Женщины, эстафета, 4×6 км

1. Норвегия — 1:08.00,7 (0+4).

2. Франция +15,2 (0+7).

3. Германия +27,2 (0+7).

4. Италия +49,0 (0+7).

5. Швеция +1.10,9 (0+10).

6. Австрия +1.53,8 (0+3).

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