Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на восьмом этапе Кубка мира
Женская сборная Норвегии победила в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
Женская сборная Норвегии победила в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
За команду выступали Юни Арнеклейв, Ида Льен, Ингрид Тандревольд и Марта Ольсбу Ройселанн. Норвежские биатлонистки использовали всего четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах и преодолели дистанцию за 1 час 8 минут.
Второе место заняли представительницы Франции (+15,2). Тройку лучших замкнула сборная Германии (+27,2). Обе команды использовали по семь доппатронов.
Кубок мира по биатлону-2022/22. 8-й этап. Эстерсунд, Швеция. Женщины, эстафета, 4×6 км
1. Норвегия — 1:08.00,7 (0+4).
2. Франция +15,2 (0+7).
3. Германия +27,2 (0+7).
4. Италия +49,0 (0+7).
5. Швеция +1.10,9 (0+10).
6. Австрия +1.53,8 (0+3).