Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на восьмом этапе Кубка мира

За команду выступали Юни Арнеклейв, Ида Льен, Ингрид Тандревольд и Марта Ольсбу Ройселанн. Норвежские биатлонистки использовали всего четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах и преодолели дистанцию за 1 час 8 минут.