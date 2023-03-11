Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция), завершилась мужская эстафета 4×7,5 км.