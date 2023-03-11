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21:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция), завершилась мужская эстафета 4×7,5 км.

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Источник: Reuters

Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступали Эндре Стрёмсхейм, Вебьёрн Сёрум, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен. Норвежские биатлонисты использовали семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Второе место заняли представители Франции, третьими стали немецкие биатлонисты. Обе команды не избежали штрафного круга.

Это седьмая подряд победа мужской сборной Норвегии в эстафете на этапах Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Эстафета, 4×7,5 км

  1. Норвегия — 1:09.12,4 (0+7)
  2. Франция — отставание 22,5 (1+8)
  3. Германия +37,4 (1+10)
  4. Швеция +59,8 (0+10)
  5. Украина +1.17,2 (0+4)
  6. Австрия +1.34,2 (0+10).

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