Биатлонистка Гореева выиграла заключительную женскую гонку Кубка Содружества

Гонка стала заключительной на соревнованиях в Тюмени. Гореева преодолела дистанцию в 12,5 километра за 34 минуты 24,2 секунды, допустив два промаха. На втором месте расположилась Наталья Гербулова с отставанием в 12,2 секунды и двумя промахами. Бронзовую медаль завоевала Екатерина Носкова с отставанием в 22,3 секунды и четырьмя промахами.

После победы Гореева в эфире «Матч ТВ» заявила, что максимально настраивалась на эту гонку. Она добавила, что масс-старт теперь станет ее любимой дисциплиной.