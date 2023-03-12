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11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Биатлонистка Гореева выиграла заключительную женскую гонку Кубка Содружества

Российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка Содружества. Результаты доступны на сайте Союза биатлонистов России.

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Источник: РИА "Новости"

Гонка стала заключительной на соревнованиях в Тюмени. Гореева преодолела дистанцию в 12,5 километра за 34 минуты 24,2 секунды, допустив два промаха. На втором месте расположилась Наталья Гербулова с отставанием в 12,2 секунды и двумя промахами. Бронзовую медаль завоевала Екатерина Носкова с отставанием в 22,3 секунды и четырьмя промахами.

После победы Гореева в эфире «Матч ТВ» заявила, что максимально настраивалась на эту гонку. Она добавила, что масс-старт теперь станет ее любимой дисциплиной.

Россияне и белорусы не участвуют в международных турнирах в этом сезоне по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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