Латыпов выиграл последнюю гонку Кубка Содружества

В гонке, ставшей заключительной на турнире, Латыпов преодолел 15 км за 36 минут 26,3 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Роман Еремин (+11,3 с; 2 промаха), третье — белорус Никита Лобастов (+17,4 с; 2 промаха).

Никита Поршнев стал пятым, Евгений Гараничев — 10-м, Карим Халили — 11-м, Кирилл Стрельцов — 13-м, Александр Поварницын — 15-м. Даниил Серохвостов не финишировал, поскольку упал в начале гонки и на первом огневом рубеже столкнулся с отказом винтовки.

Латыпов выиграл последние шесть гонок Кубка Содружества, в субботу досрочно став победителем общего зачета.