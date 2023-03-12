Кристиансен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Кристиансен преодолел дистанцию 15 км без промахов на четырех огневых рубежах за 35 минут 17 секунд. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Дале (+9,1 секунды; один промах). Бронзовым призером стал француз Эрик Перро (+12,3 секунды; один промах). Это первый подиум для 21-летнего француза на этапах Кубка мира в карьере.
Гонку из-за коронавируса пропустили норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё. В среду стало известно, что Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.