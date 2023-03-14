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18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру

Этап Кубка мира в Холменколлене станет прощальным для потерявшей мотивацию Марты Ольсбу Ройселанн.

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14 марта стало известно о том, что этап Кубка мира в норвежском Холменколлене станет для Марты Ольсбу Ройселанн последним. Рекордсменка по числу золотых медалей (13) на чемпионатах мира по биатлону утратила мотивацию и решила иначе расставить свои приоритеты.

Превзошла Нойнер и Бергер

«Мне будет не хватать биатлонной семьи и жизни, которой я жила последние 15 лет. Я всегда отдавала приоритет тяжелой спортивной жизни и экстриму, и оно того стоило во многих смыслах. Но в этой погоне за целями и мечтами у меня больше нет мотивации. Теперь я хочу расставить приоритеты по-другому. И думаю, что мое тело это оценит», — передает слова спортсменки сайт Норвежской ассоциации биатлона.

За свою карьеру 32-летняя биатлонистка смогла отметиться многими достижениями. Семь олимпийских медалей, включая три золотые, 13 побед на ЧМ, обладательница Большого хрустального глобуса — таким послужным списком мало кто может похвастать.

Ольсбу Ройселанн давно известна биатлонным болельщикам. Норвежка провела несколько лет на высочайшем уровне: последние четыре сезона не выпадала из топ-5 общего зачета. Но по-настоящему феерила Марта на ЧМ в Антхольце, который проходил в сезоне-2019/20. На этом турнире биатлонистка превзошла достижение сразу трех великих спортсменок — Туры Бергер, Мари Дорен-Абер и Лауры Дальмайер. Ольсбу Ройселанн удалось завоевать медали во всех гонках того чемпионата. Да, в программе чемпионатов мира стало больше гонок, добавилась одиночная смешанная эстафета. Но это нисколько не умаляет достижений норвежки. Она стала первой биатлонисткой в мире, кто добился такого результата.

Уже в этом сезоне норвежке удалось по титулам обойти великую Магдалену Нойнер. На чемпионате мира в Оберхофе Марта забрала в свою копилку наград еще два золота ЧМ. Это позволило еще раз вписать свое имя в историю. До такого общего количества золотых медалей на чемпионатах мира (13 побед) не дотягивался еще никто. У Нойнер 12 золотых медалей чемпионатов мира. Правда, если у Ольсбу Ройселанн личного золота всего два, то у Магдалены Нойнер целых шесть личных побед.

На Олимпиадах Марта тоже добилась немалых высот. На своих первых Играх в 2018-м норвежка взяла сразу две медали: серебро в спринте и смешанной эстафете. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине расклад был уже совсем иной. Олсьбу Ройселанн на Олимпиаде выступала в качестве фаворита. И оправдала этот статус: ей удалось завоевать сразу пять наград. До медалей норвежки не дотянулись лишь в эстафете. Сама же биатлонистка завоевала две личные золотые медали, прибавив к ним одну за смешанную эстафету.

Зажглась в России и засияла на долгие годы

Свою взрослую карьеру Марта, тогда еще Ольсбу, начала в далеком 2012 году, когда ей удалось выступить только в одной дисциплине — индивидуальной гонке Эстерсунда. Затем последовало несколько гонок сезона-2013/14, в которых спортсменка занимала достаточно скромные места, которые не всегда даже позволяли получить очки. Первый подиум пришел к норвежке лишь в следующем сезоне — в первой же одиночной смешанной эстафете.

Заехать в призы в личной гонке Марте удастся только в сезоне-2015/16. Тогда этапы Кубка мира еще проводились в России, а биатлонный календарь как раз завершался гонками в Ханты-Мансийске. Именно там норвежка и взошла на третью ступень пьедестала в спринтерской гонке, выиграв первую личную награду во взрослой карьере. Сейчас на счету биатлонистки 43 медали в личных гонках.

Ольсбу Ройселанн осталось пробежать лишь три гонки. 16 марта в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира этого сезона. Биатлонистка сможет пополнить свою копилку наград еще тремя личными медалями — в спринте, гонке преследования и масс-старте.

Если говорить о том, как Марта уходит из большого спорта, то делает она это очень достойно. Пропустив первую половину сезона, спортсменка вернулась на высокий уровень, завоевала три медали чемпионата мира и даже одержала две личные победы. Завершение карьеры дома станет настоящим праздником как для самой спортсменки, так и для ее болельщиков.

Павел Буров

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