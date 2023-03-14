Олимпийская чемпионка по биатлону Херманн-Вик завершила карьеру

«Осло. Здесь мне удалось побывать на своем первом чемпионате мира в 2011 году. Тогда я еще катался на лыжах, без винтовки за спиной. Через пять лет я принял решение перейти в биатлон. Здесь, в колыбели лыжного спорта, в утопающем в традициях Холменколлене. Именно здесь, в этом особенном месте, должен теперь закончиться мой долгий путь биатлонистки и лыжницы. С небольшой ностальгией, конечно. Но в первую очередь с полной благодарностью за множество прекрасных и эмоциональных моментов, которые мне удалось пережить в обоих видах спорта», — написала немка в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).