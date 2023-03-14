Олимпийская чемпионка по биатлону Херманн-Вик завершила карьеру
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по биатлону немка Дениз Херманн-Вик объявила о завершении спортивной карьеры.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по биатлону немка Дениз Херманн-Вик объявила о завершении спортивной карьеры.
Спортсменка выступит на заключительном этапе Кубка мира — 2022/23 в норвежском Холменколлене, который пройдет с 16 по 19 марта.
«Осло. Здесь мне удалось побывать на своем первом чемпионате мира в 2011 году. Тогда я еще катался на лыжах, без винтовки за спиной. Через пять лет я принял решение перейти в биатлон. Здесь, в колыбели лыжного спорта, в утопающем в традициях Холменколлене. Именно здесь, в этом особенном месте, должен теперь закончиться мой долгий путь биатлонистки и лыжницы. С небольшой ностальгией, конечно. Но в первую очередь с полной благодарностью за множество прекрасных и эмоциональных моментов, которые мне удалось пережить в обоих видах спорта», — написала немка в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Херманн-Вик 34 года. В качестве лыжницы она завоевала бронзу в эстафетной гонке на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В 2022 году на Играх в Пекине представительница Германии завоевала золото в индивидуальной гонке.