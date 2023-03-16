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18:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежские звезды биатлона резко завершили карьеры. Заскучали без России?

Две олимпийских чемпионки из Норвегии объявили о расставании с любимым видом спорта, к ним добавились еще и лидеры сборных Германии и Франции. И с кем теперь соревноваться россиянкам после возвращения на Кубок мира?

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Источник: Спорт РИА Новости

Норвегия обеднела в биатлоне

Мировой биатлон, похоже, переживает смену поколений. Особенно это ударило по женской части, где сразу четыре звездные спортсменки приняли решение завершить карьеры. Речь идет, в частности, о двух норвежках — Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн. Обе были главными действующими лицами в сборной.

Ройселанн раскрылась очень поздно, до 25 лет ее практически никто не знал в мировом биатлоне, зато потом она быстро все наверстала. Марте успела стать 13-кратной чемпионкой мира и трехкратной олимпийской чемпионкой. История ее успеха удивляла, потому что до определенного возраста норвежка не отличалась высокой скоростью на лыжне, но потом каким-то образом резко прибавила и стала одной из лучших в этом компоненте. Сейчас она призналась, что сильно устала от профессионального спорта.

«Мне будет не хватать биатлонной семьи и жизни, которой я жила последние 15 лет. Я всегда отдавала приоритет тяжелой спортивной жизни и экстриму, и оно того стоило во многих смыслах. Но в этой погоне за целями и мечтами у меня больше нет мотивации. Теперь я хочу расставить приоритеты по-другому. И думаю, что мое тело это оценит», — приводит слова спортсменки сайт Норвежской ассоциации биатлона.

Экхофф, напротив, всегда была быстроногой, а ее успехи или провалы крылись в первую очередь в стрельбе. Тириль взяла золото на Олимпиаде в Сочи в смешанной эстафете, а потом добавила к ней победу в этой же дисциплине на Играх в Пекине. С ней все понятнее, чем с Ройселанн, потому что она давно жаловалась на проблемы со здоровьем. Собственно, на соревнованиях мы не видели ее практически год, так что вопрос с официальным расставанием со спортом был делом времени.

Шанс для России вернуться и править

Лишилась лидера и сборная Германии. Причем Дениз Херманн-Вик была абсолютной звездой команды, никто из соотечественников и близко не мог к ней подобраться в последние годы. История Херманн довольно противоречивая, немка отбывала годичную дисквалификацию за допинг, но потом вернулась и ворвалась на вершину. На сочинской Олимпиаде она взяла бронзу еще в лыжных гонках, а потом добавила к ней золото Игр в Пекине в прошлом году.

Не увидим мы больше на биатлонных трассах и знаменитую француженку Анаис Шевалье-Буше. Она — многократный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира. И тоже лидер сборной, хотя и не такой явный, как Херманн-Вик в Германии и Экхофф с Ройселанн в Норвегии. Тем не менее, Кубок мира, очевидно, осиротел. Возможно, девушки заскучали без сборной России, которая составляла им серьезную конкуренцию в личных гонках и особенно в эстафетах.

Что бы там ни говорили некоторые эксперты, а потеря наших биатлонисток сказалась на зрелищности Кубка мира. Как, впрочем, и белорусок, которые в последние годы были очень сильны. Динара Алимбекова и Анна Сола боролись за победу в каждой гонке и даже претендовали на Большой хрустальный глобус, да и другие спортсменки из сборной Белоруссии держали хороший средний уровень.

Россиянки и белоруски рано или поздно вернутся, но с кем им соревноваться? Есть ощущение, что это были не последние заявления о завершении карьеры среди лидеров Кубка мира. С другой стороны, это должно стать дополнительной мотивацией для наших спортсменок, которые могут занять освободившиеся места на пьедестале и стать новыми звездами мирового биатлона.

Александр Говоров

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