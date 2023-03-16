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19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоханнес Бё снова установил фантастический рекорд. Норвежца никто не может остановить!

17 побед за сезон — это что-то невероятное!

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Источник: Reuters

Йоханнес Бё вернулся на Кубок мира по биатлону, пропустив один этап из-за коронавируса. Но болезнь никак не сказалась на фантастической форме норвежца. Йоханнес снова победил и установил новый мировой рекорд!

В четверг, 16 марта Бё в очередной раз выиграл спринтерскую гонку. В текущем сезоне их было семь, и во всех семи Йоханнес занимал первое место.

Впрочем, спринт в Хольменколлене нельзя назвать для Бё идеальным. Норвежец допустил один промах на стойке, но даже с ошибкой на огневом рубеже Йоханнес выиграл с солидным преимуществом. Чисто стрелявший швед Мартин Понсилуома занял второе место с отставанием в 24 секунды. Немец Бенедикт Долль, ставший третьим, уступил победителю почти 30 секунд.

Очевидно, что Йоханнес показал лучшую скорость на дистанции. За 10 километров он опередил ближайшего преследователя — всё того же Долля — на 48 секунд. Чуть медленнее немца были Расторгуев, Понсилуома и Кристиансен, а все остальные участники спринта отстали от Бё более, чем на минуту.

Победа в спринте стала для Бё 17-й в текущем сезоне — и это новый рекорд! Впрочем, прошлое достижение принадлежало самому Йоханнесу: в сезоне-2018/2019 норвежец в погоне за первым Кубком мира выиграл 16 гонок.

Впрочем, рекорд, вероятнее всего, будет обновлён уже в эти выходные. В субботу пройдёт гонка преследования, а Бё обычно не теряет преимущество, добытое в спринте. В воскресенье также пройдёт масс-старт.

Таким образом, Бё может выиграть 19 гонок за сезон. И это с пропуском этапа! Фантастическая зима для норвежца, которого никто не может остановить.

Михаил Чесалин

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