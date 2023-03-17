Симон стала победительницей Кубка мира в зачете гонок преследования

Ранее стало известно, что заключительный пасьют сезона на этапе в Холменколлене (Норвегия) не состоится. Вместо него в субботу пройдет перенесенный с пятницы из-за плохой погоды женский спринт.

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Симон также претендует на победу в общем зачете Кубка мира, где она лидирует за две гонки до окончания сезона.