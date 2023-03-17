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19:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Симон стала победительницей Кубка мира в зачете гонок преследования

Биатлонистка Симон стала победительницей Кубка мира в зачете гонок преследования.

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Источник: AP 2022

Француженка Жюлия Симон стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования Кубка мира сезона‑2022/23, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее стало известно, что заключительный пасьют сезона на этапе в Холменколлене (Норвегия) не состоится. Вместо него в субботу пройдет перенесенный с пятницы из-за плохой погоды женский спринт.

Симон первенствовала в зачете гонок преследования, набрав 373 очка. Второй стала шведка Эльвира Эберг (350 очков), третьей — итальянка Доротея Вирер (285).

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Симон также претендует на победу в общем зачете Кубка мира, где она лидирует за две гонки до окончания сезона.

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