Симон стала победительницей Кубка мира в зачете гонок преследования
Биатлонистка Симон стала победительницей Кубка мира в зачете гонок преследования.
Биатлонистка Симон стала победительницей Кубка мира в зачете гонок преследования.
Француженка Жюлия Симон стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования Кубка мира сезона‑2022/23, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Ранее стало известно, что заключительный пасьют сезона на этапе в Холменколлене (Норвегия) не состоится. Вместо него в субботу пройдет перенесенный с пятницы из-за плохой погоды женский спринт.
Симон первенствовала в зачете гонок преследования, набрав 373 очка. Второй стала шведка Эльвира Эберг (350 очков), третьей — итальянка Доротея Вирер (285).
Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Симон также претендует на победу в общем зачете Кубка мира, где она лидирует за две гонки до окончания сезона.