Йоханнес Бе обновил рекорд по количеству побед за сезон

18 марта он выиграл гонку преследования на девятом этапе Кубка мира в Холменколлене. Эта победа стала для него 18-й в сезоне.

Бе 16 марта установил новый рекорд по победам за сезон, выиграв в спринте и побив собственное достижение, установленное в сезоне-2018/19 (16 побед). Теперь он обновил результат — 18 побед.

29-летний биатлонист в этом сезоне пропустил две гонки из-за ковида и не был на подиуме только один раз.