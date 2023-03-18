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18:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Биатлонистка Симон завоевала большой Хрустальный глобус

Французская биатлонистка Симон стала победительницей общего зачета Кубка мира.

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Источник: AP 2022

Французская биатлонистка Жюлья Симон досрочно стала победительницей общего зачета Кубка мира за одну гонку до окончания нынешнего сезона.

Симон завоевала большой Хрустальный глобус после спринта в субботу, где показала пятый результат.

В общем зачете француженка набрала 1003 очка и стала недосягаемой для идущей второй итальянки Доротеи Вирер (859). Третье место занимает еще одна итальянка Лиза Виттоцци (818).

Нынешний сезон Кубка мира завершится у женщин 19 марта масс-стартом. Вирер уже обеспечила себе место в первой тройке, а Виттоцци может как подняться на второе место, так и опуститься на пятую строчку в случае неудачи.

Жюлья Симон — серебряный призер Олимпийских игр — 2022 в Пекине в смешанной эстафете, также 26-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира.

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