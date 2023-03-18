Биатлонистка Симон завоевала большой Хрустальный глобус
Французская биатлонистка Симон стала победительницей общего зачета Кубка мира.
Французская биатлонистка Симон стала победительницей общего зачета Кубка мира.
Французская биатлонистка Жюлья Симон досрочно стала победительницей общего зачета Кубка мира за одну гонку до окончания нынешнего сезона.
Симон завоевала большой Хрустальный глобус после спринта в субботу, где показала пятый результат.
В общем зачете француженка набрала 1003 очка и стала недосягаемой для идущей второй итальянки Доротеи Вирер (859). Третье место занимает еще одна итальянка Лиза Виттоцци (818).
Нынешний сезон Кубка мира завершится у женщин 19 марта масс-стартом. Вирер уже обеспечила себе место в первой тройке, а Виттоцци может как подняться на второе место, так и опуститься на пятую строчку в случае неудачи.
Жюлья Симон — серебряный призер Олимпийских игр — 2022 в Пекине в смешанной эстафете, также 26-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира.