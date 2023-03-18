Йоханнес Бе выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачете гонок преследования Кубка мира
В Хольменколлене (Норвегия) прошла мужская гонка преследования в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону.
В Хольменколлене (Норвегия) прошла мужская гонка преследования в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону.
Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Он также стал первым в зачёте гонок преследования.
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