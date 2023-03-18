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18 марта, источник: Чемпионат.com

Йоханнес Бе выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачете гонок преследования Кубка мира

В Хольменколлене (Норвегия) прошла мужская гонка преследования в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону.

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Источник: AP 2022

Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Он также стал первым в зачёте гонок преследования.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт. Мужчины

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 600
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 425
  3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 295
  4. Тарьей Бё (Норвегия) — 277
  5. Фабьен Клод (Франция) — 252
  6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 237
  7. Бенедикт Долль (Германия) — 236
  8. Мартин Понсилуома (Швеция) — 232
  9. Томмазо Джакомель (Италия) — 214
  10. Роман Рес (Германия) — 207

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