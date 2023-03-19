Олсбю-Ройселанн и Шевалье-Буше завершили карьеры попаданием на подиум

Победу одержала шведка Ханна Эберг, преодолевшая дистанцию 12,5 км за 36 минут 33,5 секунды и допустившая один промах на четырех огневых рубежах. Олсбю-Ройселанн стала второй (отставание — 22,6 секунды; 1 промах), Шевалье-Буше финишировала третьей (+43,7; 3).

Ранее 32-летняя норвежка и 30-летняя француженка объявили, что завершают карьеры по окончании сезона-2022/23. Женский масс-старт в Холменколлене стал его заключительной гонкой.

Олсбю-Ройселанн — трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная серебряная и бронзовая медалистка Игр и 13-кратная чемпионка мира. В ее активе большой Хрустальный глобус сезона-2021/22. Шевалье-Буше выиграла две серебряные награды Олимпиады в Пекине и бронзу Игр в Пхенчхане.