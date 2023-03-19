Олсбю-Ройселанн и Шевалье-Буше завершили карьеры попаданием на подиум

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Вильярреал
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Эльче
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Волгарь
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Кристал Пэлас
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Клермон Фут
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Осер
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Труа
Брест
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Лечче
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Наполи
04
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Локомотив
22
Футбол. Зарубежный
19:05
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Бавария
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Рома
Хоккей. НХЛ
20:00
Баффало
Бостон
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Севилья
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Ахмат
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
Торпедо
11
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота
Вашингтон
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Мальорка
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Краснодар-2
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Велес
32
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Алания
21
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
15:00
Аяччо
Монако
02
Футбол. Зарубежный
22:45
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория
Верона
31
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Реал
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
Коламбус
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Ростов
01
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Металлург
43
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Шинник
12
Хоккей. НХЛ
20.03
Рейнджерс
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
20.03
Сент-Луис
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20.03
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
20.03
Анахайм
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Чикаго
42
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Айлендерс
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Даллас
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Ванкувер
Б
23
Все события
18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олсбю-Ройселанн и Шевалье-Буше завершили карьеры попаданием на подиум

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн и француженка Анаис Шевалье-Буше стали призерами масс-старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Победу одержала шведка Ханна Эберг, преодолевшая дистанцию 12,5 км за 36 минут 33,5 секунды и допустившая один промах на четырех огневых рубежах. Олсбю-Ройселанн стала второй (отставание — 22,6 секунды; 1 промах), Шевалье-Буше финишировала третьей (+43,7; 3).

Ранее 32-летняя норвежка и 30-летняя француженка объявили, что завершают карьеры по окончании сезона-2022/23. Женский масс-старт в Холменколлене стал его заключительной гонкой.

Олсбю-Ройселанн — трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная серебряная и бронзовая медалистка Игр и 13-кратная чемпионка мира. В ее активе большой Хрустальный глобус сезона-2021/22. Шевалье-Буше выиграла две серебряные награды Олимпиады в Пекине и бронзу Игр в Пхенчхане.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Думает только о рекорде': в Америке 'наехали' на Овечкина
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь