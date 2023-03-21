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11:21 (мск), источник: ТАСС

Ягудин заявил о желании принять участие в биатлонной гонке

Олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал, что пробовал тройной прыжок, хоккей, футбол и керлинг.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин хотел бы принять участие в биатлонной гонке. Об этом он рассказал ТАСС во вторник.

«Я пробовал разные виды спорта, но чисто для развлечения, — сказал Ягудин. — Пробовал тройной прыжок, хоккей, футбол, керлинг. В керлинге я даже как-то раз участвовал в турнире. Я катался на обыкновенных лыжах, но мне бы хотелось как-нибудь принять участие в биатлонной гонке».

В минувшие выходные Ягудин стал победителем турнира шоу-программ по фигурному катанию.

Ягудину 43 года, он также является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил спортивную карьеру в 2003 году.

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