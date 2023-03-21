Без россиян у Бё нет конкурентов? В биатлоне завершился уникальный сезон

На подъезде к финишу Бё-младший остановился и поклонился зрителям, и лишь после этого завершил гонку. Подобные перфомансы в современном биатлоне может себе позволить только Йоханнес, который последний год соревновался исключительно сам с собой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yKcqCnVlV74?start=97" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон-2022/23 вышел историческим не только для самого Бё, но и для всего биатлона. Такого доминирования одного спортсмена над другими болельщики не видели очень давно. Йоханнес выиграл 19 из 25 личных гонок в сезоне, обновив свой же рекорд.

Бё опередил ближайшего преследователя в Кубке мира почти на пять сотен очков. Норвежец стал обладателем большого Хрустального глобуса за четыре личные гонки до конца сезона. Ему не помешал даже коронавирус, из-за которого Йоханнес пропустил пару гонок. Если бы не болезнь, побед в сезоне точно было бы больше.

Бё чествовал король Норвегии

На «коронацию» биатлонного короля приехал посмотреть и другой король — норвежский монарх Харальд V. «Теперь я вижусь с королем чаще, чем со своей женой», — шутил Бё после финиша.

Харальд точно может быть доволен выступлением мужской биатлонной команды. В общем зачете Кубка мира сразу пять норвежцев попали в топ-7, а сборная выиграла все эстафеты в сезоне. Если брать вообще все мужские гонки, то лишь две золотые медали за год на Кубке мира оказались не у норвежских биатлонистов.

Сам Йоханнес по ходу сезона несколько раз четко намекнул, что не намерен уходить из биатлона в ближайшее время. Он хочет выступить на Олимпиаде в Милане, а потом уже думать. Так что еще три года норвежец будет радовать фанатов своими невероятными достижениями. Но какая у Бё еще может быть мотивация?

Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Гонка преследования | Источник: РИА "Новости"

На этот вопрос у него есть четкий ответ: побить рекорды Мартена Фуркада и Уле-Эйнара Бьорндалена. Бывший тренер сборной Китая до сих пор удерживает рекорд по количеству побед на чемпионатах мира. У Уле-Эйнара 20 золотых медалей, а у Йоханнеса — 17. Если Бё, как и планирован, уйдет в 2026-м, то у него в запасе еще два чемпионата мира, за которые ему нужно будет выиграть четырежды.

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Бьорндален опережает преследователя и по золотым олимпийским медалям. У него их восемь, а у Йоханнеса — пять, так что проваливаться в Милане рыжему норвежцу никак нельзя. Фуркад же держит лидерство по победам в общем зачете Кубка мира. Если Бё выиграет Глобус в каждом из трех следующих сезонов, то сравняется с французом — у них будет по семь наград.

За тотальным доминирование Бё-младшего незамеченным осталось выступление Стурлы Легрейда. Он стал вторым в «тотале», набрав 1098 очков. Если не сравнивать с сезоном невероятного Йоханнеса, то окажется, что и Стурла провел год на высочайшем уровне. С таким количеством баллов он бы выиграл большой Хрустальный глобус в трех прошлых сезонах. Это лишний раз доказывает уникальность минувшего сезона.

Скандал из-за депрессии

На фоне чествований Йоханнеса в Хольменколлене не обратили особого внимания на скандал. Этап стал последним для тренеров мужской сборной Франции на текущих должностях. Венсан Виттоз и Патрик Фавр объявили об уходе из команды, несмотря на желание остаться. И дело вовсе не в результатах.

«Мы подвели итоги сезона вместе со спортсменами, которые высказали свое видение ситуации. Видимо, они нас больше не хотят слушать. Мы признаем, что утратили взаимопонимание с командой. Биатлонисты устали от предлагаемых нами тренировок, так что мы не считаем, что сможем эффективно работать с ними в следующем сезоне. Настало время уйти», — говорится в заявлении Виттоза и Фавра.

Венсану и Патрику высказали не самые приятные слова после ухода. Дело в том, что в своем заявлении они упомянули о депрессии Эмильена Жаклена, которой он страдает уже полтора года. Сам биатлонист заявил, что его результаты никак не связаны с психологическим состоянием, а разглашать такую информацию без разрешения самого Эмильена тренеры не имели права. Биатлонист также заявил, что официальный диагноз «депрессия» ему никто не ставил, так что слова бывших тренеров нужно расценивать лишь как их личное мнение.

Возрождение Италии

У женщин главная интрига сезона держалась до самого конца. Вплоть до последних гонок Доротея Вирер имела шанс обойти Жюлью Симон в общем зачете, но большой Хрустальный глобус в итоге достался француженке. И это точно можно назвать сенсацией, поскольку этого Симон не поднималась выше восьмого места в «тотале».

Следом за Симон и Вирер в общем зачете расположилась Лиза Витоцци. Последние три сезона она никак не могла провести мощно от начала и до конца. То мешала неуверенная стрельба, то проблемы со здоровьем появлялись в самый ненужный момент. Но в этом году Лиза вновь смогла обрести стабильность.

Лиза Витоцци | Источник: РИА "Новости"

Если итальянки приятно удивили в минувшем сезоне, то норвежки выглядели заметно слабее, особенно на фоне мужчин-соотечественников команда. В топ-10 «тотала» попала лишь Ингрид Тандревольд.

Провал — следствие проблем со здоровьем у лидеров прошлых лет. Тириль Экхофф вообще не провела ни одной гонки, а Марте Олсбю-Ройселанн пропустила половину сезона. В итоге обе девушки на днях объявили об уходе из биатлона.

После заявления норвежек их примеру последовали сразу несколько именитых биатлонисток. Сезон-2022/23 стал последним для Дениз Херманн, Анаис Шевалье-Буше и Мари Эдер, так что в предстоящем сезоне в биатлоне появятся новые герои, которые займут места ушедших на подиуме.