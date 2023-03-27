Никита Поршнев выиграл мужской спринт на чемпионате России
Биатлонист Никита Поршнев стал победителем соревнований в спринте на 10 км в рамках чемпионата России-2023 в Ханты-Мансийске.
Биатлонист Никита Поршнев стал победителем соревнований в спринте на 10 км в рамках чемпионата России-2023 в Ханты-Мансийске.
Поршнев показал результат 26.25,5, не допустив ни одного промаха. Вторым стал Даниил Серохвостов, который отстал от лидера на 10,7 секунды, промахнувшись один раз. Бронзу завоевал Эдуард Латыпов с отставанием 18,5 секунды и одним промахом.
Чемпионат России. Спринт. 10 км. Мужчины
1. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 26.25,5 (0).
2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) — отставание 10,7 секунды (1).
3. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +18,5 (1).
4. Антон Смольский (Беларусь) +40,4 (1).
5. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) +44,6 (0).
6. Кирилл Бажин (Свердловская область) +49,6 (0).
7. Александр Поварницын (Тюменская область) +1.08,9 (1).
8. Роман Ерёмин (Новосибирская область) +1.16,5 (2).
9. Василий Томшин (Санкт-Петербург) +1.21,7 (1).
10. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +1.23,7 (2).