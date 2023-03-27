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14:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-лыжница выиграла биатлонный спринт на чемпионате России

Экс-лыжница Наталия Шевченко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мар — РИА Новости. Бывшая лыжница Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Шевченко, проводящая первый сезон в биатлоне, преодолела дистанцию 7,5 км за 24 минуты 22,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Анастасия Егорова (отставание 35,6 секунды; 0 промахов), третьей стала Анастасия Гореева (+1.01,3; 2).

Евгения Буртасова (+1.04,7; 0) заняла четвертое место, Лариса Куклина (+1.13,1; 0) — пятое, Виктория Сливко (+1.15,2; 2) — шестое, Анастасия Шевченко (+1.38,8; 2) — восьмое, Ирина Казакевич (+1.57,2; 4) — 13-е, Наталья Гербулова (+2.16,6; 3) — 17-е, Екатерина Юрлова-Перхт (+2.16,8; 2) — 18-е, Тамара Дербушева (+2.38,8; 2) — 21-е.

Чемпионат России в Ханты-Мансийске завершится 2 апреля.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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