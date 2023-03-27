Полиция сообщила о ходе расследования пропажи биатлониста Спораланда

Напомним, 19 марта полиция начала масштабные поисковые работы, благодаря которым был найден автомобиль спортсмена, оставленный на одной из трасс Лиллехаммера.

«Мы получили около сотни сообщений, в том числе от людей, которые считают, что видели Эйвинда. Но пока у нас нет информации, указывающей на то, где он находится и жив ли», — приводит слова главы следственного отдела Рагнхильд Оурен GD.