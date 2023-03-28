«Человек первый год держит винтовку!» Как бывшая лыжница выиграла первое золото в биатлоне

Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске стартовал с настоящей сенсации. Победительницей женского спринта стала экс-лыжница Наталия Шевченко, которая перешла в биатлон только в этом сезоне. Ещё год назад она выигрывала медали на лыжном чемпионате России, а уже сейчас с огромным преимуществом обходит всю женскую сборную по биатлону.

Как же Шевченко добилась такого прогресса за столь короткое время?

Лучший ход и безупречная стрельба

В Ханты-Мансийске Наталия стартовала в последних номерах, когда трасса была уже достаточно сильно разбита, но это не помешало ей показать отличную скорость. Ногами она опередила Анастасию Горееву на 3,7 секунды. Но если хороший ход бывшей лыжницы всё-таки удивляет не так сильно, то её результаты в стрельбе действительно вызывают восхищение.

На огневом рубеже, в отличие от большинства опытных биатлонисток, Наталия закрыла все десять мишеней. Сделать это удалось лишь девяти спортсменкам из 61 участницы гонки. Правда, по скорости стрельбы Шевченко соперницам пока уступает. В сумме на двух огневых рубежах она потратила на 15,5 секунды больше Екатерины Юрловой-Перхт, которая показала лучшую скорость на стрельбе. Шевченко же по этому показателю пока лишь 35-я.

Тем не менее великолепный ход и прекрасная стрельба позволили Шевченко финишировать первой с большим отрывом в 35,6 секунды над ближайшей соперницей и обеспечить себе отличную позицию на гонку преследования.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/p-Zh5fJk2-M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Наталии золото в спринте на чемпионате России — это уже не первая медаль в биатлоне. Ранее она выиграла серебро в спринте на этапе Кубка Содружества и уже тогда показала, что способна бороться с сильнейшими биатлонистками.

«Натаха, два ноля, и ты чемпион»

Интересно, что сама Наталия сразу после гонки призналась, что в свой первый год в биатлоне «не нацеливалась на особенный результат»:

«Эмоции самые крутые. Я очень, очень рада. Последние два-три дня жила с мыслью о том, как круто было бы стать чемпионкой России в свой первый год, тем более в личной гонке. Когда год назад пришла в группу Михаила Викторовича Шашилова, то не могла себе представить таких результатов. Думала, первый год буду втягиваться, учиться стрелять. Думала, что со стрельбой будет очень тяжело, но всё пошло хорошо и быстро».

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А вот тренер Наталии Михаил Викторович Шашилов, наоборот, не удивлён. Также он рассказал о шуточной мотивации Шевченко на гонку:

«Наталия и контрольные бегала хорошо, в гонках стреляла хорошо, всякое было. Поэтому не могу сказать, что результат превзошёл ожидания. Мы же верили в неё, иначе для чего бы мы вообще с этим связывались?



Конечно, она собралась. Мы как раз вчера разговаривали о том, что не болела у нас одна Наташка (улыбается), все остальные в Сочи заболели. Я сказал: “Натаха, два ноля, и ты чемпион”. Она говорит: “У меня как раз рюкзак порвался”. И я сказал, что, если будет чемпионом, я рюкзак ей покупаю. Так всё и получилось, что сложного (улыбается)? Новый рюкзак уже у неё, я отдал. Я же тренер, я не могу обманывать», — рассказал Шашилов.

Кстати, ранее тренер говорил, что надеется привлечь ещё больше лыжниц в биатлон, так что волне возможно, что уже в следующем сезоне мы увидим ещё несколько переходов из одного вида спорта в другой.

«Хороший пример для других лыжниц»

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что эта победа может стать хорошим примером для других лыжниц.

«Я уже поздравил Наталию с таким успехом. Она к этому стремилась, её переход в биатлон был осознанным. Также хочу поздравить её тренера, Михаила Шашилова, за год сумевшего довести девушку до чемпионки России. Надеюсь, этот тандем так и будет дальше работать и радовать нас успехами не только внутри страны, но и на международных соревнованиях. Наталии хочется пожелать, чтобы у неё всё двигалось только вверх.



Это хороший пример для других лыжниц, которые не видят себя в лидерах в лыжной команде, но могут перейти в другой вид спорта и проявлять себя с лучшей стороны», — сказал Бородавко.

О победе Шевченко высказался и главный тренер сборной России Павел Ростовцев: «Наталия — большая молодец. Она справилась со стрельбой в конце сезона. Человек вообще первый год держит винтовку! На чемпионате страны стрельнуть два ноля — это здорово», — сказал наставник.