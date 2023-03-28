Антон Смольский прокомментировал 4-е место в спринте на чемпионате России — 2023

«Гонке дам оценку “хорошо”. В Ханты-Мансийске сложный рельеф трассы, плюс сегодня было и тяжёлое скольжение. Всем пришлось непросто. Однако отмечу, что лыжи работали хорошо, хотя по своим внутренним ощущениям казалось, что иду медленно. Мягкая трасса не позволяла работать технически правильно и собранно.
О стрельбе. 90-процентная результативность — неплохо, но не идеально. На втором рубеже работал быстро, возможно, чуть не хватило концентрации.
В наших планах выступить во всех гонках. Настроение и состояние отличное. Поэтому будем стартовать«, — приводит слова Смольского телеграм-канал “Референт Рая”.