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01:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Антон Смольский прокомментировал 4-е место в спринте на чемпионате России — 2023

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал четвёртое место в спринте на чемпионате России — 2023, который стартовал в Ханты-Мансийске.

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Источник: РИА "Новости"

«Гонке дам оценку “хорошо”. В Ханты-Мансийске сложный рельеф трассы, плюс сегодня было и тяжёлое скольжение. Всем пришлось непросто. Однако отмечу, что лыжи работали хорошо, хотя по своим внутренним ощущениям казалось, что иду медленно. Мягкая трасса не позволяла работать технически правильно и собранно.

О стрельбе. 90-процентная результативность — неплохо, но не идеально. На втором рубеже работал быстро, возможно, чуть не хватило концентрации.

В наших планах выступить во всех гонках. Настроение и состояние отличное. Поэтому будем стартовать«, — приводит слова Смольского телеграм-канал “Референт Рая”.

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