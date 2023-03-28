Латыпов в борьбе с Поршневым и Цветковым выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону
На чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.
На чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.
Золотую медаль завоевал Эдуард Латыпов, на финишной прямой выигравший борьбу у Никиты Поршнева и Максима Цветкова.
К середине гонки победитель спринта Поршнев уверенно лидировал, но на первой стойке Никита трижды промахнулся, позволив опередить себя сразу пятерым соперникам во главе с Латыповым. После заключительного огневого рубежа в борьбу за победу вернулся Поршнев, также чисто отстрелял Цветков, возглавивший гонку.
Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 36.33,8 (4 промаха).
2. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — отставание 1,0 (4).
3. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) +3,3 (1).
4. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) +12,3 (6).
5. Кирилл Бажин (Свердловская область) +23,6 (3).
6. Антон Смольский (Беларусь) +58,6 (3).
7. Василий Томшин (Санкт-Петербург) +1.13,6 (3).
8. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +1.14,3 (3).
9. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +1.24,7 (3)
10. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) +1.31,0 (3).