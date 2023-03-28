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13:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывшая лыжница Наталия Шевченко уверенно выиграла вторую гонку ЧР по биатлону подряд

На чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске завершилась женская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

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Источник: РИА "Новости"

Золотую медаль завоевала Наталия Шевченко, допустившая всего один промах. С учётом спринта бывшая лыжница Шевченко, которая проводит первый сезон в биатлоне, без ошибок прошла пять огневых рубежей.

Серебрянным призёром стала Екатерина Носкова, бронзу завоевала Виктория Сливко.

К середине гонки победительница спринта Шевченко, не допустившая промахов на лёжке, опережала соперниц более чем на минуту. После первой стойки отставание преследовательниц увеличилось до полутора минут: Шевченко вновь была точна, а конкурентки дружно промахнулись по одному разу. На последней стойке Наталия промахнулась один раз, что не помешало ей выиграть вторую гонку подряд.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 33.48,7 (1).
2. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — отставание 1.05,4 (3).
3. Виктория Сливко (Тюменская область) +1.12,8 (3).
4. Анастасия Гореева (Московская область) +1.18,4 (3).
5. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) +1.19,8 (2).
6. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +1.33,6 (1)
7. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1.45,6 (1).
8. Анастасия Батманова (Сахалинская область) +1.55,8 (3).
9. Анастасия Егорова (Мурманская область) +1.57,2 (4).
10. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1.59,0 (3).

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