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14:04 (мск), источник: Sport24

Лыжница продолжает позорить лучших биатлонисток России. Что творится на чемпионате страны?

Шевченко потрясающе стреляет.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России по биатлону начался с сенсации — победы в спринте Наталии Шевченко. Все из-за ее лыжного прошлого. Еще весной Шевченко выступала на чемпионате страны по лыжам, а потом сменила вид спорта и меньше чем за год успела добиться в нем успехов. Сделать биатлонистке дубль, выиграв еще и гонку преследования, могла помешать только стрельба, потому что запас по времени был приличный.

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С ходом у Шевченко все в порядке. На старте Анастасия Егорова уступала ей 36 секунд, а Анастасия Гореева — минуту. При подходе к первой лежке задел лидера еще увеличился. Точная работа на рубеже позволила идти в спокойном темпе, конкурентки были очень далеко. Гореева тоже справилась со стрельбой, но проигрывала все ту же минуту. Егорова после прохождения штрафного круга выпала из тройки, уступив свое место Ларисе Куклиной.

Очередная лежка мало что изменила в гонке, если говорить о фаворите. Шевченко снова обошлась без промахов. Гореева тоже была точна, но уступать стала больше — 1.10,0. Рядом с ней теперь шла Екатерина Носкова. Дальше была пропасть. Анастасия Батманова бежала четвертой с отставанием в полторы минуты от Шевченко, Гореевой и Носковой биатлонистка уступала около 20 секунд. Такой запас позволял Шевченко промахиваться на стойке.

Источник: Союз биатлонистов России

На первой она обошлась без осечек, фактически гарантировав себе очередное золото. Заключительный рубеж чуть подпортил статистику новоиспеченной биатлонистке, но для спортсменки, которая держит винтовку в руках меньше года, стрельба с одним промахом — успех. Про всех остальных такого сказать было нельзя. Соперницы Шевченко ошибались непозволительно много, поэтому и навязать ей борьбу не смогли. Куклина, Носкова и Виктория Сливко после ухода на последний круг проигрывали ей полторы минуты.

Пока Шевченко финишировала в одиночестве, Сливко и Носкова отцепили Куклину. Затем Носкова, которая совсем недавно стала призером лыжного чемпионата России, начала убегать от Сливко. Тюменку подгоняли тренеры, но снова встать за спину Носковой не смогла. В итоге у Носковой серебро, а у Сливко — бронза.

Источник: Союз биатлонистов России

Чемпионат России по биатлону. Ханты-Мансийск. Гонка преследования, 10 км. Женщины

  1. Наталия Шевченко — 33.48,7 (1)
  2. Екатерина Носкова — +1.05,4 (3)
  3. Виктория Сливко — +1.12,8 (3)
  4. Анастасия Гореева — +1.18,4 (3)
  5. Лариса Куклина — +1.19,8 (2)
  6. Анастасия Шевченко — +1.33,6 (1)
  7. Наталья Гербулова — +1.45,6 (1)
  8. Анастасия Батманова — +1.55,8 (3)
  9. Анастасия Егорова — +1.57,2 (4)
  10. Ирина Казакевич — +1.59,0 (3)…

Автор: Виктория Дмитриева

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