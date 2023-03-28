Анфиса Резцова перенесла сердечный приступ

«Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я еще не старая, вся жизнь впереди», — цитирует Резцову РИА «Новости Спорт».