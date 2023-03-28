Текущие события
Футбол. Сборные
22:30
Марокко
Перу
Футбол. Сборные
22:00
Саудовская Аравия
Боливия
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Турция
Хорватия
01
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Швейцария
Израиль
10
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Косово
Андорра
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Шотландия
Испания
10
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Уэльс
Латвия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Румыния
Беларусь
20
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Грузия
Норвегия
11
Хоккей. НХЛ
29.03
Бостон
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
29.03
Каролина
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
29.03
Рейнджерс
Коламбус
Хоккей. НХЛ
29.03
Филадельфия
Монреаль
Хоккей. НХЛ
29.03
Детройт
Питтсбург
Футбол. Сборные
29.03
Аргентина
Кюрасао
Хоккей. НХЛ
29.03
Сент-Луис
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
29.03
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
29.03
Калгари
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
29.03
Вегас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
29.03
Сан-Хосе
Виннипег
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Уругвай
12
Футбол. Сборные
13:20
Япония
Колумбия
12
Все события
21:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анфиса Резцова перенесла сердечный приступ

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что перенесла сердечный приступ. Она добавила, что в данный момент находится в больнице.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я еще не старая, вся жизнь впереди», — цитирует Резцову РИА «Новости Спорт».

За свою профессиональную карьеру Резцова становилась олимпийской чемпионкой Калгари-1988 по лыжным гонкам, а также дважды олимпийской чемпионкой в биатлоне — Альбервиля-1992 и Лиллехаммера-1994.

В декабре ей исполнилось 58 лет.

Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь