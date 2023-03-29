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19:22 (мск), источник: Sport24

Биатлонистка Резцова рассказала о состоянии после сердечного приступа: «Ситуация сложная»

Прославленная российская лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова рассказала о своем состоянии после перенесенного сердечного приступа.

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Источник: РИА "Новости"

«Вопрос выписки пока открытый. Но ничего, лечат, капельницы ставят, уколы делают. Состояние стабильное. Ситуация сложная, еще много проблем, но врачи верят, что будет лучше», — заявила Резцова в интервью «СЭ».

58-летняя Анфиса Резцова является трехкратной олимпийской чемпионкой — дважды она брала золото в биатлоне и один раз в лыжных гонках.

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