Биатлонистка Резцова рассказала о состоянии после сердечного приступа: «Ситуация сложная»
Прославленная российская лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова рассказала о своем состоянии после перенесенного сердечного приступа.
Прославленная российская лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова рассказала о своем состоянии после перенесенного сердечного приступа.
«Вопрос выписки пока открытый. Но ничего, лечат, капельницы ставят, уколы делают. Состояние стабильное. Ситуация сложная, еще много проблем, но врачи верят, что будет лучше», — заявила Резцова в интервью «СЭ».
58-летняя Анфиса Резцова является трехкратной олимпийской чемпионкой — дважды она брала золото в биатлоне и один раз в лыжных гонках.