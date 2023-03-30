Названы критерии отбора биатлонистов в сборную России на сезон-2023/2024

"На централизованной подготовке будет по 16 человек у мужчин и женщин, которые на основании мнений тренеров поделятся на две части. То есть восемь по спортивному результату и еще восемь на усмотрение тренерского штаба.

Что касается восьми человек, которые попадают по спортивному результату: три человека — по рейтингу СБР, четыре — по итогам выступления на финальном этапе Кубка России в Чайковском, чемпионате России в Ижевске и в Ханты-Мансийске. Из девяти гонок в этот мини-зачет идут семь лучших. И еще один спортсмен, занявший первое место в рейтинге СБР по юниорам, тоже подключается к основной команде«, — сказал Ростовцев “Чемпионату”.