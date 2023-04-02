Латыпов на финише круто разобрался со Смольским. Но для золота этого было мало

В Ханты-Мансийске завершилась основная часть чемпионата России. Заключительными гонками стали женский масс-старт и мужская эстафета. Оба старта получились такими же классными, как и весь турнир, подарив красивейшую борьбу за медали в финишном створе!

«Золотой» рывок Ирины Казакевич

Женский масс-старт практически сразу начался с драмы. Буквально на первом спуске Полина Шевнина потеряла равновесие, столкнулась с Ириной Казакевич и упала. К счастью, обошлось без травм, единственным последствием была лишь потеря позиций в гонке. Полина переместилась с третьей на 28-ю строчку. Казакевич же после контакта устояла на ногах и продолжила гонку. Правда, уже на первой лёжке допустила промах и выбыла из десятки сильнейших. Ко второй стрельбе Ирине удалось подобраться вплотную к топ-8, а точная работа на рубеже позволила спортсменке вновь вернуться в борьбу за медали.

Между тем в лидерах к середине гонки шли Анастасия Батманова и Екатерина Носкова. Около десяти секунд им проигрывали Тамара Дербушева и Полина Шевнина. Казакевич же бежала пятой, уступая 18 секунд. К третьему рубежу отрыв сумела сократить лишь Ирина, но погоня сказалась на её стрельбе — один промах и вновь 30 секунд отставания. Остальные спортсменки были точны, однако из-за долгой работы на рубеже разрывы выросли.

Носкова буквально улетела от соперниц и к заключительной стойке выиграла у преследовательниц около 15 секунд. Однако на последней стрельбе Екатерина промахнулась дважды. На штрафной круг также зашли Батманова с Шевниной. Точны были лишь Дербушева и Казакевич. Тамара ушла лидером, а Ирина — в 10 секундах от неё, правда, отрыв быстро испарился. На финише девушки устроили борьбу за золото, победительницей из которой вышла Казакевич.

Заруба шла и за бронзу. Носкова, уступавшая после рубежа Батмановой почти девять секунд, нивелировала своё отставание буквально на последних сотнях метров дистанции. В отличие от Ирины, которая разбиралась с Тамарой на финише, Екатерина тянуть не стала и сразу, как смогла, оторвалась от Анастасии. В итоге Носкова стала третьей, завоевав шестую награду чемпионата России. В активе спортсменки золото, серебро и четыре бронзы.

Латыпов сотворил чудо

Мужчины же сегодня бежали эстафету. Явными фаворитами из-за более сбалансированного состава были сборная ХМАО-1 (Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Алексей Вагин и Никита Поршнев) и сборная Беларуси-1 (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко и Антон Смольский). Однако претендовать на медали могли и другие команды со сборниками: Тюменская область (Евгений Гараничев, Вячеслав Малеев, Вадим Истамгулов и Александр Поварницын), республика Башкортостан (Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов) и Санкт-Петербург (Василий Томшин, Максим Цветков, Павел Ляшок и Андрей Ващенко).

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После первых двух этапов все эти команды активно боролись за медали, за исключением башкирского квартета. Хоть он и шёл пятым, но проигрывал основной группе больше 1 минуты и 15 секунд. Так получилось из-за штрафного круга Петрова на первом этапе. И Бабикову стоило немалых трудов вернуть свою команду в пятёрку лучших к середине дистанции.

На третьем этапе Вагин сумел создать для ХМАО минутный отрыв от сборной Беларуси. Ещё 30 секунд проигрывал Санкт-Петербург. На четвёртую позицию неожиданно выскочил ЯНАО, а вот Башкирия и Тюменская область откатились ещё дальше от призов и проигрывали лидеру больше двух минут.

Огромный отрыв позволил Никите Поршневу спокойно пройти свой этап и привести ХМАО к победе. А вот за остальные места на подиуме развернулась настоящая борьба. Финишёры Санкт-Петербурга и Тюменской области подвели свои команды, оставив их без шанса на подиум. Зато Башкирия неожиданно для всех зрителей вернулась в топ-3 благодаря усилиям Латыпова.

Настоящая драма в борьбе за медали развернулась на последней стрельбе. Смольский, занимавший второе место, зашёл на штрафной круг, а Латыпов, располагавшийся на третьем месте, отстрелял с использованием одного дополнительного патрона. В итоге на заключительный круг белорус ушёл всего на десять секунд раньше россиянина. Эдуард сумел сократить своё отставание и до конца держался вплотную за Антоном. Уже в финишном створе Латыпов обошёл Смольского и вырвал серебро. Белорус остался с бронзой. Небольшую сенсацию совершила и сборная ЯНАО (Александр Бектуганов, Рустам Каюмов, Дмитрий Абашев, Александр Попов). С не самым сильным составом они заняли четвёртое место, обойдя более сильные команды.