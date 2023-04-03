Российский биатлонист объяснил высокие зарплаты футболистов
Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, почему футболисты получают высокие зарплаты. Об этом сообщает «Чемпионат».
Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, почему футболисты получают высокие зарплаты. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Понятно, почему у футболистов намного больше денег, чем у нас — у них куча букмекеров, это людям интересно, у них есть просмотры, стримы», — объяснил спортсмен.
Серохвостов также вспомнил, что однажды наблюдал за тренировочным процессом профессионального футбольного клуба, который его не впечатлил. «Ладно я, но лыжники, у них нет стрельбы, и они еще больше тренируются, чем мы, а заработок у нас с ними плюс-минус одинаковый, и обидно, что кто-то пашет 35−36 часов в неделю, а футболисты, может, часов 12», — отметил биатлонист.
26 февраля форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил тем, кто сравнивает зарплаты футболистов с заработками врачей и пожарных. «Наверное, надо не у футболистов убавлять, а добавлять денег врачам и пожарным», — посчитал игрок.