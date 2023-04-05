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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Поршнев уверенно выиграл марафон на ЧР по биатлону, Халили — второй

В Увате завершился мужской марафон на 40 км на чемпионате России — 2023 по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

Победу в гонке одержал биатлонист Никита Поршнев, допустивший три промаха на восьми огневых рубежах.

Спортсмен прошёл дистанцию за 1:56.14,5. Вторым стал представитель Москвы Карим Халили, промахнувшийся три раза. Тройку лидеров замкнул биатлонист Антон Бабиков, представляющий Республику Башкортостан.

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Марафон, 40 км. Мужчины

1. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 1:56.14,5 (3 промаха).
2. Карим Халили (Москва) — отставание 1 минута 16,8 секунды (3).
3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +1.33,7 (7).

Завтра, 6 апреля, на чемпионате России — 2023 в Увате состоится женский марафон на 30 км. Начало гонки — в 9:00 мск.

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