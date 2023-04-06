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11:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сливко выиграла марафон на чемпионате России по биатлону в Увате

Биатлонистка Сливко выиграла марафон на чемпионате России в Увате.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей гонки на 30 км на чемпионате России в Увате (Тюменская область).

Спортсменка прошла дистанцию за 1 час 39 минут 9,1 секунды, допустив четыре промаха на восьми огневых рубежах. Второе место заняла Анастасия Егорова (отставание 2 минуты 0,3 секунды; 11 промахов), третьей финишировала Ирина Казакевич (+2.47,6; 10).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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