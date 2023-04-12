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19:58 (мск), источник: Sport24

Латыпов: «Общаюсь с ребятами‑иностранцами, все они поддерживают нас, хотят, чтобы мы вернулись»

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов заявил, что иностранные коллеги, с которыми он общался, поддерживают российских биатлонистов и ждут их возвращения на международные турниры.

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Источник: Reuters

Россияне и белорусы в прошедшем сезоне не принимали участие в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Достаточно много времени прошло, пока мы находимся в подвешенном состоянии… Я в надежде, что все нормализуется и здравый смысл победит, и нас допустят до международных соревнований без всяких там проверок и так далее. И будем на трассах доказывать, кто из нас сильнейший. Мы готовимся, тренируемся и ждем своего момента. Я надеюсь, рекомендации будут смягчены, как и в других международных федерациях. Стоит только вопрос времени.

Приятно, что ряд спортсменов ждут нас и высказываются в прессе. Конечно, всем хочется конкуренции, хочется популяризировать наш спорт. Когда люди заранее знают, кто победит, это не очень интересно.

Общаюсь с ребятами‑иностранцами, все они поддерживают нас и хотят, чтобы мы вернулись. У них есть комитет спортсменов, который пытался нас услышать и донести эту позицию до руководства IBU. Отношения с ребятами не поменялись, мы поздравляем друг друга с победами на соревнованиях», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

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