Российские биатлонисты заработали 75 млн рублей призовых в сезоне-2022/23

Призовой фонд СБР в минувшем сезоне составил 105 млн рублей, из которых 66,3 млн рублей получили спортсмены, выступавшие в чемпионате России, в Кубке России и в Кубке Содружества. Еще 9 млн достались биатлонистам, которые показывали высокие результаты в первенстве России и на других всероссийских соревнованиях.