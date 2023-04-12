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12 апреля, источник: Sport24

Российские биатлонисты заработали 75 млн рублей призовых в сезоне-2022/23

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты, выступая в прошедшем сезоне на всероссийских соревнованиях и в Кубке Содружества, заработали 75 млн рублей призовых.

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Источник: РИА "Новости"

Призовой фонд СБР в минувшем сезоне составил 105 млн рублей, из которых 66,3 млн рублей получили спортсмены, выступавшие в чемпионате России, в Кубке России и в Кубке Содружества. Еще 9 млн достались биатлонистам, которые показывали высокие результаты в первенстве России и на других всероссийских соревнованиях.

Майгуров отметил, что еще 30 млн рублей были направлены в региональные федерации, которые смогут перенаправить средства на поддержку своих тренеров. «Наша основная задача заключается в том, чтобы развивать биатлон, мотивационная составляющая является одним из средств поддержки. Важно поддерживать топ-спортсменов и молодежь», — сказал журналистам Майгуров.

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