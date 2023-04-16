Олимпийскую чемпионку Анфису Резцову выписали из больницы после сердечного приступа

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова была выписана из больницы после сердечного приступа. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил ее бывший муж Леонид Резцов.

Резцовой 58 лет, с сердечным приступом она была госпитализирована в середине марта.

«Ее выписали в пятницу, все нормально», — сказал Резцов.