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17:16 (мск), источник: ТАСС

Олимпийскую чемпионку Анфису Резцову выписали из больницы после сердечного приступа

Лыжница и биатлонистка была госпитализирована в середине марта.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова была выписана из больницы после сердечного приступа. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил ее бывший муж Леонид Резцов.

Резцовой 58 лет, с сердечным приступом она была госпитализирована в середине марта.

«Ее выписали в пятницу, все нормально», — сказал Резцов.

Резцова является чемпионкой Олимпиады 1988 года в лыжных гонках и Игр в Альбервиле 1992 года и в Лиллехаммере 1994 года в биатлоне.

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