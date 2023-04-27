Симон Фуркад возглавил мужскую сборную Франции по биатлону

По данным источника, Фуркад будет работать с тренером по стрельбе Жаном-Пьером Ама. Тандем сменил в мужской команде Венсана Виттоза и Патрика Фавра.

«Это гордость и честь. И в то же время непростая задача. Самым большим признанием является то, что моя кандидатура была выдвинута спортсменами. Это очень важно для меня. Я также благодарен федерации за доверие», — сказал Фуркад.