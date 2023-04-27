Симон Фуркад возглавил мужскую сборную Франции по биатлону
Чемпион мира Симон Фуркад стал новым тренером мужской сборной Франции по биатлону, сообщает ledauphine.com.
Чемпион мира Симон Фуркад стал новым тренером мужской сборной Франции по биатлону, сообщает ledauphine.com.
По данным источника, Фуркад будет работать с тренером по стрельбе Жаном-Пьером Ама. Тандем сменил в мужской команде Венсана Виттоза и Патрика Фавра.
«Это гордость и честь. И в то же время непростая задача. Самым большим признанием является то, что моя кандидатура была выдвинута спортсменами. Это очень важно для меня. Я также благодарен федерации за доверие», — сказал Фуркад.
Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, ранее работал с юниорской сборной Франции, а олимпийский чемпион по стрельбе Ама тренировал сборную Китая.