Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
14
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Борнмут
01
Хоккей. НХЛ
28.04
Торонто
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
28.04
Нью-Джерси
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Вальядолид
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Эспаньол
42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
03
Хоккей. НХЛ
28.04
Вегас
Виннипег
Все события
22:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Симон Фуркад возглавил мужскую сборную Франции по биатлону

Чемпион мира Симон Фуркад стал новым тренером мужской сборной Франции по биатлону, сообщает ledauphine.com.

Наверх
Источник: AP 2022

По данным источника, Фуркад будет работать с тренером по стрельбе Жаном-Пьером Ама. Тандем сменил в мужской команде Венсана Виттоза и Патрика Фавра.

«Это гордость и честь. И в то же время непростая задача. Самым большим признанием является то, что моя кандидатура была выдвинута спортсменами. Это очень важно для меня. Я также благодарен федерации за доверие», — сказал Фуркад.

Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, ранее работал с юниорской сборной Франции, а олимпийский чемпион по стрельбе Ама тренировал сборную Китая.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бизнес с Липницкой и богатая светская жизнь. Как живет красавица-фигуристка
Новый русский Клаудиньо — о гражданстве, великом Пеле и провокациях Дзюбы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь