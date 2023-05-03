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16:16 (мск), источник: ТАСС

Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех получила российское гражданство

В 2022 году Екатерина Бех была отчислена из сборной Украины после начала специальной военной операции.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Бывшая биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех получила российское гражданство. Об этом ТАСС в среду сообщил Алексей Нуждов — глава Федерации биатлона Московской области, которую представляет спортсменка.

«Сегодня Екатерина приняла присягу», — сказал Нуждов.

Бех 24 года, до перехода в сборную Украины она вызывалась в юниорскую команду России. В 2022 году биатлонистка была отчислена из сборной Украины после начала специальной военной операции. В состав сборной Московской области она была включена в августе прошлого года, в сентябре выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России. В ноябре Бех получила вид на жительство в России.

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