Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех получила российское гражданство

Бех 24 года, до перехода в сборную Украины она вызывалась в юниорскую команду России. В 2022 году биатлонистка была отчислена из сборной Украины после начала специальной военной операции. В состав сборной Московской области она была включена в августе прошлого года, в сентябре выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России. В ноябре Бех получила вид на жительство в России.