Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех получила российское гражданство
В 2022 году Екатерина Бех была отчислена из сборной Украины после начала специальной военной операции.
В 2022 году Екатерина Бех была отчислена из сборной Украины после начала специальной военной операции.
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Бывшая биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех получила российское гражданство. Об этом ТАСС в среду сообщил Алексей Нуждов — глава Федерации биатлона Московской области, которую представляет спортсменка.
«Сегодня Екатерина приняла присягу», — сказал Нуждов.
Бех 24 года, до перехода в сборную Украины она вызывалась в юниорскую команду России. В 2022 году биатлонистка была отчислена из сборной Украины после начала специальной военной операции. В состав сборной Московской области она была включена в августе прошлого года, в сентябре выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России. В ноябре Бех получила вид на жительство в России.