Фуркад призвал рассмотреть вопрос допуска россиян к международным турнирам

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад вновь призвал рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, отметив дискриминационный характер запрета на выступления.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

«Как представитель спортсменов я твердо убежден, что мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях. Хотя я понимаю деликатность этого вопроса, считаю, что исключение этих спортсменов из соревнований на основании их паспорта или национальности является дискриминационным и противоречит основам спорта», — цитирует Фуркада Francs Jeux.

В 2022 году Фуркад был избран в качестве нового члена МОК. Ранее он вошел в число членов комиссии спортсменов МОК сроком на восемь лет.

«Мы, спортсмены, связаны общими узами, и наша национальность или политические убеждения не должны мешать нам соревноваться друг с другом. За свою 15-летнюю карьеру я выступал за Францию, но никогда не защищал на лыжне решения своего правительства. Я выступал как спортсмен, как человек и как соперник для всех, кто становился рядом со мной», — добавил 34-летний француз.