Американская биатлонистка рассказала о слезах из-за отстранения россиян

«Дискуссия по этому вопросу вызвала у меня слезы. На данный момент это худшее решение, которое я вынуждена была принять. Каждый из нас хотел избежать бана спортсменов любым возможным способом», — заявила Игэн. Она пояснила, что это решение было принято из-за необходимости соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Игэн заявила, что комиссия провела в апреле опрос среди действующих спортсменов с целью выяснить их отношение к действующему запрету на участие россиян и белорусов в турнирах. «Получили около 160 ответов от представителей 31 страны. Примерно 70 процентов спортсменов поддерживают текущее отстранение», — поделилась она.