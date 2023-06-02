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12:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев — о письме СБР: Они в очередной раз выставили себя на посмешище

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал корреспонденту «СЭ» жалобу СБР в свой адрес.

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Источник: РИА "Новости"

«Нужно уволить спичрайтера. Абсолютно неграмотная история. Бесталанная писулька. Незнание законов РФ, непонимание процессов. В последнем абзаце что? Журналист или общественность не могут контролировать общественную организацию? Друзья мои, как это?

В прекрасном фильме Владимира Мотыля “Звезда пленительного счастья” мама героя, которого играл Игорь Костолевский, сказала ему: “Что ты дурак, про то я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать?” Поэтому ответ у меня будет очень простой: “Графиня изменившимся лицом бежит пруду. Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы”. Они в очередной раз выставили себя на посмешище. Мне утром прислали, я улыбаюсь широкой улыбкой целый день», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в распоряжении «СЭ» оказалось письмо от имени Союза биатлонистов России генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину.

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