Губерниев — о письме СБР: Они в очередной раз выставили себя на посмешище

«Нужно уволить спичрайтера. Абсолютно неграмотная история. Бесталанная писулька. Незнание законов РФ, непонимание процессов. В последнем абзаце что? Журналист или общественность не могут контролировать общественную организацию? Друзья мои, как это?



В прекрасном фильме Владимира Мотыля “Звезда пленительного счастья” мама героя, которого играл Игорь Костолевский, сказала ему: “Что ты дурак, про то я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать?” Поэтому ответ у меня будет очень простой: “Графиня изменившимся лицом бежит пруду. Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы”. Они в очередной раз выставили себя на посмешище. Мне утром прислали, я улыбаюсь широкой улыбкой целый день», — сказал Губерниев «СЭ».