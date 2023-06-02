Полиция обнаружила тело пропавшего в марте норвежского биатлониста

Спортсмен пропал 19 марта. Спустя два дня партнеры Спораланда по команде начали поиск 22-летнего биатлониста перед тем, как отправиться на чемпионат Норвегии в Альту. Позднее к оперативно-розыскным мероприятиям подключились гражданская оборона, полиция, Красный Крест и волонтеры. Его поиск проводился как в пригороде, так и в городской черте.

Сообщается, что полиция получила сообщение от туриста, который обнаружил человека, не подающего признаки жизни. Обнаруженный человек был одет в синюю куртку и красные ботинки.

«Мы не можем с уверенностью сказать до проведения вскрытия, что найден именно Спораланд, но у нас есть все основания полагать, что это он. Для родственников и полиции было важно найти его, чтобы получить ответы на вопросы о том, что могло произойти», — сказала глава отдела расследований полицейского участка Лиллехаммера Рагнхильд Оурен.