Бывший биатлонист сборной России Шопин отстранен на 2 года за нарушение антидопинговых правил

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30-летний биатлонист нарушил правила, касающиеся предоставления спортсменом информации о местонахождении. СБР применил к Шопину санкцию в виде дисквалификации сроком на два года, начиная с 7 июня 2023 года.

Россию на международных соревнованиях он представлял с сезона-2013/14, последний раз за национальную команду выступил в феврале 2019 года на этапе Кубка мира в США.

Шопин является двукратным победителем Универсиады (2015) и серебряным призером чемпионата России (2017) в спринте.