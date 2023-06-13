Текущие события
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Футбол. Сборные
11.06
Мексика
Камерун
22
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
П 5:6
11
Футбол. Сборные
12.06
Германия
Украина
33
Футбол. Сборные
12.06
Марокко
Кабо-Верде
00
Все события
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
19:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший биатлонист сборной России Шопин отстранен на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Наверх
Источник: Без источника

30-летний биатлонист нарушил правила, касающиеся предоставления спортсменом информации о местонахождении. СБР применил к Шопину санкцию в виде дисквалификации сроком на два года, начиная с 7 июня 2023 года.

Россию на международных соревнованиях он представлял с сезона-2013/14, последний раз за национальную команду выступил в феврале 2019 года на этапе Кубка мира в США.

Шопин является двукратным победителем Универсиады (2015) и серебряным призером чемпионата России (2017) в спринте.

Осенью 2020 года Шопин был дисквалифицирован на один год за нарушение спортивной дисциплины. В сентябре 2022 года биатлонист завершил карьеру.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кто это сказал? Главные цитаты сезона в РПЛ
«Акинфеев — лучший игрок в истории России. Почему на серию не вышел Сафонов?» Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь