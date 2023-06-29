Российская биатлонистка, последние 5 лет выступавшая за Белоруссию, вновь будет представлять РФ

"Елена обратилась ко мне еще в мае с просьбой рассмотреть вопрос о ее переходе, но на тот момент все пять вакансий женской команды были заполнены. Виктория Сливко, Ульяна Нигматулина, Ксения Шнейдер, Аня Грухвина и Любовь Калинина должны были представлять нашу команду в предстоящем сезоне, но, к моему большому сожалению, Люба Калинина решила в июне уйти от нас в сборную Татарстана. Я был очень расстроен, считаю Любу одной из самых талантливых и перспективных молодых спортсменок. Тогда мы и вернулись к вопросу о переходе Елены Кручинкиной в сборную области.
Я позвонил Адриану Цибульскому (председатель Белорусской федерации биатлона — Sport24), с которым знаком многие годы, он не стал препятствовать выбору Елены, за что ему огромная благодарность. В июле Елена приступит к подготовке к сезону в составе нашей команды. Девушка старательная, мы на нее очень рассчитываем", — приводит слова Кугаевского ТАСС.
Напомним, 28-летняя Кручинкина — уроженка Мордовии и до 2018 года выступала за Россию. Елена — чемпионка Европы 2020 года в пасьюте. У нее есть сестра-близнец Ирина, которая продолжит представлять Белоруссию.