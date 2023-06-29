Российская биатлонистка, последние 5 лет выступавшая за Белоруссию, вновь будет представлять РФ

"Елена обратилась ко мне еще в мае с просьбой рассмотреть вопрос о ее переходе, но на тот момент все пять вакансий женской команды были заполнены. Виктория Сливко, Ульяна Нигматулина, Ксения Шнейдер, Аня Грухвина и Любовь Калинина должны были представлять нашу команду в предстоящем сезоне, но, к моему большому сожалению, Люба Калинина решила в июне уйти от нас в сборную Татарстана. Я был очень расстроен, считаю Любу одной из самых талантливых и перспективных молодых спортсменок. Тогда мы и вернулись к вопросу о переходе Елены Кручинкиной в сборную области.