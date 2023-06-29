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00:20 (мск), источник: Sport24

Российская биатлонистка, последние 5 лет выступавшая за Белоруссию, вновь будет представлять РФ

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина перейдет в состав сборной Тюменской области и будет представлять Россию. Об сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

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Источник: РИА "Новости"

"Елена обратилась ко мне еще в мае с просьбой рассмотреть вопрос о ее переходе, но на тот момент все пять вакансий женской команды были заполнены. Виктория Сливко, Ульяна Нигматулина, Ксения Шнейдер, Аня Грухвина и Любовь Калинина должны были представлять нашу команду в предстоящем сезоне, но, к моему большому сожалению, Люба Калинина решила в июне уйти от нас в сборную Татарстана. Я был очень расстроен, считаю Любу одной из самых талантливых и перспективных молодых спортсменок. Тогда мы и вернулись к вопросу о переходе Елены Кручинкиной в сборную области.

Я позвонил Адриану Цибульскому (председатель Белорусской федерации биатлона — Sport24), с которым знаком многие годы, он не стал препятствовать выбору Елены, за что ему огромная благодарность. В июле Елена приступит к подготовке к сезону в составе нашей команды. Девушка старательная, мы на нее очень рассчитываем", — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Напомним, 28-летняя Кручинкина — уроженка Мордовии и до 2018 года выступала за Россию. Елена — чемпионка Европы 2020 года в пасьюте. У нее есть сестра-близнец Ирина, которая продолжит представлять Белоруссию.

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