Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален во второй раз стали родителями
Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что во второй раз стала мамой.
Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что во второй раз стала мамой.
У Домрачевой и восьмикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена родилась ещё одна дочь.
Напомним, в октябре 2016 года Домрачева родила Бьорндалену дочь, которую назвали Ксенией.
«Ещё одно чудо в нашей семье», — подписала фото 36-летняя Домрачева.
Домрачева объявила о завершении карьеры в июне 2018 года. Она также является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013 годы), обладательницей Кубка мира сезона-2014/2015, обладательницей шести «Малых хрустальных глобусов» Кубка мира по биатлону. Дарья — самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках на ОИ.