Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о состоянии Домрачевой после вторых родов

Сегодня, 17 июля, четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева родила норвежцу вторую дочь. Первая, Ксения, появилась на свет в октябре 2016 года.

Вторые роды 36-летней Домрачевой прошли в Минске, где семья проводит летние каникулы. Норвежец отметил, что роды состоялись по плану, с мамой и ребёнком всё хорошо.

«Мы несказанно довольны. Ксения тоже с нетерпением ждёт встречи с маленькой сестрой. У нас пока нет имени. С этим сложно. У нас очень много вариантов. Потратим следующие несколько дней, чтобы выбрать одно», — приводит слова Бьорндалена TV2.