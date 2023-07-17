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17 июля, источник: Чемпионат.com

Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о состоянии Домрачевой после вторых родов

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал тот факт, что во второй раз стал отцом.

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Источник: Reuters

Сегодня, 17 июля, четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева родила норвежцу вторую дочь. Первая, Ксения, появилась на свет в октябре 2016 года.

Вторые роды 36-летней Домрачевой прошли в Минске, где семья проводит летние каникулы. Норвежец отметил, что роды состоялись по плану, с мамой и ребёнком всё хорошо.

«Мы несказанно довольны. Ксения тоже с нетерпением ждёт встречи с маленькой сестрой. У нас пока нет имени. С этим сложно. У нас очень много вариантов. Потратим следующие несколько дней, чтобы выбрать одно», — приводит слова Бьорндалена TV2.

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